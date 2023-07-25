Пожарный самолет упал во время тушения пожара в Греции

На греческом острове Эвбея во время тушения природного пожара упал самолет. Момент крушения попал на камеру.

Судя по кадрам, при сбросе воды воздушное судно крылом задело дерево. Все это произошло на малой высоте, пилоты потеряли управление, а после удара о землю самолет взорвался. Местные СМИ сообщают, что в район аварии направлен спасательный вертолет. Предварительно, два человека погибли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.