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Происшествия

СК потребовало арестовать главного инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года"

СК потребовало арестовать главного инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года"

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Следствие просит Пресненский районный суд столицы арестовать Евгения Боткина до 22 сентября. Главный инженер компании, сотрудничавшей с ТЦ "Времена года", обвиняется в нарушении требований безопасности после прорыва трубы с кипятком в торговом центре.

Прорыв горячей воды произошел утром 22 июля в гипермаркете "Глобус гурмэ", расположенном в ТЦ. В результате погибли четыре сотрудника магазина, 55 человек пострадали.

Евгений Боткин был задержан 24 июля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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