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Происшествия

Самолет рейса Сочи – Москва приземлился в Шереметьево с отказавшим двигателем

Самолет рейса Сочи – Москва приземлился в Шереметьево с отказавшим двигателем

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У самолета, который выполнял рейс из Сочи в Москву, отказал двигатель. В настоящее время он успешно приземлился в Шереметьево. Специалисты намерены выяснить, что стало причиной неполадок.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Smartvia, летевший из Санкт-Петербурга в Самару, совершил экстренную посадку в аэропорту назначения Курумоч. Посадка была совершена из-за неполадок в авиационном оборудовании, на борту находились 195 человек, среди них семь членов экипажа.

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