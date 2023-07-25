Самолет рейса Сочи – Москва приземлился в Шереметьево с отказавшим двигателем

У самолета, который выполнял рейс из Сочи в Москву, отказал двигатель. В настоящее время он успешно приземлился в Шереметьево. Специалисты намерены выяснить, что стало причиной неполадок.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Smartvia, летевший из Санкт-Петербурга в Самару, совершил экстренную посадку в аэропорту назначения Курумоч. Посадка была совершена из-за неполадок в авиационном оборудовании, на борту находились 195 человек, среди них семь членов экипажа.