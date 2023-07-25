Новости часа: СК требует арестовать инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года"

Следствие требует арестовать главного инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года". Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

Почти восемь тысяч элементов навигации обновят на железнодорожных станциях МЦД к сентябрю. Таковы данные Дептранса.

Более 33 тысяч контрактов с предпринимателями из регионов заключили на портале поставщиков за полгода. Об этом говорится на сайте мэра столицы.