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Новости

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Экономика

Новости часа: СК требует арестовать инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года"

Новости часа: СК требует арестовать инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года"

Аэропорт Палермо на Сицилии закрыли из-за лесного пожара

В Пресненский суд доставили главного инженера ТЦ "Времена года"

Новости часа: пожар в районе Кемера в Турции охватил 120 гектаров леса

Автомобиль столкнулся с отбойником и перевернулся на внешней стороне МКАД в Строгине

Эксперты рассказали, стоит ли отменять поездку в Турцию из-за пожаров

Главному инженеру ТЦ "Времена года" 25 июля изберут меру пресечения

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

В Ассоциации туроператоров России прокомментировали пожары в Турции

В МЧС заявили, что общая площадь природных пожаров в РФ составляет 1 млн га

Следствие требует арестовать главного инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года". Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

Почти восемь тысяч элементов навигации обновят на железнодорожных станциях МЦД к сентябрю. Таковы данные Дептранса.

Более 33 тысяч контрактов с предпринимателями из регионов заключили на портале поставщиков за полгода. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

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