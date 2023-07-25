Аэропорт Палермо на Сицилии закрыли из-за лесного пожара. Пока отменены восемь рейсов. Об этом сообщается в соцсетях воздушной гавани. По данным местных СМИ, возгорание началось в зеленой полосе на холме вблизи аэропорта. Пламя подошло вплотную к постройкам и взлетной полосе.

В Израиле прокатилась новая волна демонстраций из-за судебной реформы. Израильские полицейские задержали в общей сложности 40 человек за время стихийных акций протеста, сообщают местные СМИ. Новые демонстрации начались после принятия 24 июля поправки по реформе судебной системы страны – она ограничит возможность Верховного суда отменять решения правительства.

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