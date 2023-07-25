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Происшествия

В Пресненский суд доставили главного инженера ТЦ "Времена года"

В Пресненский суд доставили главного инженера ТЦ "Времена года"

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В Пресненский суд доставили главного инженера ТЦ "Времена года", который проходит по делу о нарушении требований безопасности, повлекшем смерть двух и более человек. Накануне Следственный комитет предъявил мужчине обвинение.

Прорыв горячей воды произошел утром 22 июля в гипермаркете "Глобус гурмэ", расположенном в ТЦ. В результате погибли четыре сотрудника магазина, 55 человек пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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