Автомобиль столкнулся с отбойником и перевернулся на внешней стороне МКАД в Строгине

Автомобиль столкнулся с отбойником и перевернулся на внешней стороне МКАД в районе Строгино. Видео момента аварии опубликовал Дептранс. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Сообщается, что движение в районе аварии затруднено.

Редких ястребов пытались незаконно вывезти из России в Абхазию. Мужчина обмотал скотчем хищных птиц и спрятал их в отсеке для запасного колеса. Ястребов обнаружили сотрудники Краснодарской таможни. Необходимых документов у водителя не оказалось. Птиц конфисковали, они находятся в одном из санаториев Сочи. Водителя, перевозившего ястребов, оштрафовали на 45 тысяч рублей.

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