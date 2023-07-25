Новости часа: патрульный корабль РФ отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Патрульный корабль РФ отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Таковы данные Минобороны РФ.

Генконсульство РФ в Анталье призывает туристов из России не покидать отели из-за пожаров. Известно, что лесные пожары подошли вплотную к городам в курортной зоне Турции.

Новый пешеходный мост свяжет "Красный Октябрь" и "Музеон" не позже начала 2025 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.