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Новости часа: патрульный корабль РФ отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Новости часа: патрульный корабль РФ отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Автомобиль въехал в автобусную остановку на юге Москвы

Новости часа: число погибших от отравления суррогатным сидром выросло до 46 человек

Пограничники изъяли огромную партию бивней мамонта в Хабаровском крае

Общую площадь природных пожаров в России оценили в 1 млн гектаров

Главному инженеру ТЦ "Времена года" изберут меру пресечения 25 июля

Новости часа: в МИД РФ заявили, что восстановить зерновую сделку без Москвы невозможно

СК предъявил окончательное обвинение Треповой за теракт, в котором погиб военкор Татарский

Лесные пожары охватили несколько турецких провинций

Лесные пожары приблизились к курортной зоне в Анталии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Патрульный корабль РФ отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Таковы данные Минобороны РФ.

Генконсульство РФ в Анталье призывает туристов из России не покидать отели из-за пожаров. Известно, что лесные пожары подошли вплотную к городам в курортной зоне Турции.

Новый пешеходный мост свяжет "Красный Октябрь" и "Музеон" не позже начала 2025 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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