Автомобиль въехал в автобусную остановку на юге Москвы

Авария произошла на юге Москвы. На Кировоградской улице автомобиль въехал в автобусную остановку. Момент столкновения попал на записи камер видеонаблюдения.

Водитель Audi на перекрестке не уступил дорогу другому автомобилю. Тот от удара выехал на остановку общественного транспорта и перевернулся. В результате ДТП пострадала женщина, которая находилась на остановке. Ее госпитализировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.