Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:15

Происшествия

Автомобиль въехал в автобусную остановку на юге Москвы

Автомобиль въехал в автобусную остановку на юге Москвы

Новости часа: число погибших от отравления суррогатным сидром выросло до 46 человек

Пограничники изъяли огромную партию бивней мамонта в Хабаровском крае

Общую площадь природных пожаров в России оценили в 1 млн гектаров

Главному инженеру ТЦ "Времена года" изберут меру пресечения 25 июля

Новости часа: в МИД РФ заявили, что восстановить зерновую сделку без Москвы невозможно

СК предъявил окончательное обвинение Треповой за теракт, в котором погиб военкор Татарский

Лесные пожары охватили несколько турецких провинций

Лесные пожары приблизились к курортной зоне в Анталии

Лесные пожары приблизились к курортной зоне в Турции

Авария произошла на юге Москвы. На Кировоградской улице автомобиль въехал в автобусную остановку. Момент столкновения попал на записи камер видеонаблюдения.

Водитель Audi на перекрестке не уступил дорогу другому автомобилю. Тот от удара выехал на остановку общественного транспорта и перевернулся. В результате ДТП пострадала женщина, которая находилась на остановке. Ее госпитализировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика