Новости часа: число погибших от отравления суррогатным сидром выросло до 46 человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших от отравления суррогатным сидром в РФ выросло до 46 человек. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Гражданам, подлежащим призыву, будет запрещено уезжать из РФ со дня размещения повестки в реестре врученных повесток. Это следует из поправки.

Три культурных объекта построят в ТиНАО. Об этом рассказал Сергей Собянин.