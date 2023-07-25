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Общество

Новости часа: число погибших от отравления суррогатным сидром выросло до 46 человек

Новости часа: число погибших от отравления суррогатным сидром выросло до 46 человек

Пограничники изъяли огромную партию бивней мамонта в Хабаровском крае

Общую площадь природных пожаров в России оценили в 1 млн гектаров

Главному инженеру ТЦ "Времена года" изберут меру пресечения 25 июля

Новости часа: в МИД РФ заявили, что восстановить зерновую сделку без Москвы невозможно

СК предъявил окончательное обвинение Треповой за теракт, в котором погиб военкор Татарский

Лесные пожары охватили несколько турецких провинций

Лесные пожары приблизились к курортной зоне в Анталии

Лесные пожары приблизились к курортной зоне в Турции

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Нижнекамске

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших от отравления суррогатным сидром в РФ выросло до 46 человек. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Гражданам, подлежащим призыву, будет запрещено уезжать из РФ со дня размещения повестки в реестре врученных повесток. Это следует из поправки.

Три культурных объекта построят в ТиНАО. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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