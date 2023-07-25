СК предъявил окончательное обвинение Треповой за теракт, в котором погиб военкор Татарский

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин. По его словам, организацией теракта занимались лица на Украине, которые и завербовали Трепову.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста девушки до 2 сентября. Теракт произошел 2 апреля в центре Петербурга. В результате погиб военный корреспондент Владлен Татарский, более 40 человек пострадали.

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