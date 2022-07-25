Шесть человек погибли и 15 пострадали в ДТП в Башкирии

Шесть человек погибли и 15 получили травмы в результате ДТП в Башкирии. Микроавтобус врезался в грузовик, который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ.

В автобусе находилось около 20 пассажиров. В настоящее время всех пострадавших доставляют в медучреждения Благоварского и Чишминского районов и столицы республики.

Четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии, еще четверо – в средней тяжелой степени. Среди пострадавших есть дети. Личности погибших устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

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