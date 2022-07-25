В ФСБ России заявили, что разведка Украины пыталась подкупить российских летчиков

В федеральной службе безопасности России заявили, что разведка Украины пыталась подкупить российских летчиков, чтобы те угнали один или несколько военных самолетов. Предполагаемый сценарий был таков: летчики должны были сымитировать перехват своей машины самолетами ВВС Украины.

Для посадки подготовили аэродром Канатово в Кировоградской области. Получить хотели сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 или стратегический сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Пилотам предлагали два миллиона долларов, а их жен обещали переправить в Прибалтику, Германию, Болгарию.

Украинская разведка даже подготовила для них паспорта. Но операцию сорвали российские контрразведчики. При этом они получили актуальные схемы расположения ПВО и аэродромов Украины.