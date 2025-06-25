25 июня, 23:15Происшествия
Новости регионов: в Егорьевске произошел пожар в доме заводчиков собак
В Егорьевске произошел пожар в доме, в котором жили заводчики собак и их питомцы. Причина возгорания пока выяснятся. В результате происшествия погибли пять собак, остальных животных удалось спасти.
В Новом Уренгое двое подростков на электросамокатах на полной скорости врезались в проезжавший автомобиль. Как сообщают в комментариях к видео в соцсетях, подростки госпитализированы.
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