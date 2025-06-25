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Новости

25 июня, 23:15

Происшествия

Новости регионов: в Егорьевске произошел пожар в доме заводчиков собак

Новости регионов: в Егорьевске произошел пожар в доме заводчиков собак

Москвички подготовят коллективный иск после приставаний в центре города

СК возбудил дело после информации о домогательствах к девушкам в центре Москвы

Автомобиль Tesla загорелся в районе пересечения МКАД и Можайского шоссе

"Московский патруль": полиция проверила рабочие общежития в Подмосковье

"Московский патруль": присяжные признали профессора Кибальченко виновным в убийстве зятя

"Московский патруль": столичная полиция задержала мужчину, напавшего на скорую помощь

Большегруз загорелся на трассе М-12 в Подмосковье

Депутат ГД Лантратова обратилась в МВД с запросом на фоне приставаний к девушкам в Москве

Пожар произошел на бывшем заводе "Заря" в Нижегородской области

В Егорьевске произошел пожар в доме, в котором жили заводчики собак и их питомцы. Причина возгорания пока выяснятся. В результате происшествия погибли пять собак, остальных животных удалось спасти.

В Новом Уренгое двое подростков на электросамокатах на полной скорости врезались в проезжавший автомобиль. Как сообщают в комментариях к видео в соцсетях, подростки госпитализированы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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