Депутат ГД Лантратова обратилась в МВД с запросом на фоне приставаний к девушкам в Москве

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась в МВД на фоне массовых жалоб девушек на домогательства в центре Москвы. Она заявила, что направила в ведомство запрос с требованием разобраться и установить организатора участников пикап-флешмоба.

Лантратова сообщила, что одна из пострадавших опознала пристававшего. Им оказался 28-летний Евгений из Белгородской области. До недавнего времени он работал водителем.

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