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25 июня, 17:15

Происшествия

Главврач рассказала, какую терапию получает пострадавший в Шереметьево мальчик

Главврач рассказала, какую терапию получает пострадавший в Шереметьево мальчик

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Мальчик, на которого напал мужчина в Шереметьево, находится в реанимации Детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске. Там он находится на искусственной вентиляции легких в состоянии медикаментозного сна. Параллельно медики проводят терапию против отека головного мозга, обезболивание, а также антибактериальную и инфузионную терапию. Об этом рассказала главный врач центра Татьяна Шаповаленко.

У малыша диагностированы множественные переломы костей, свода и основания черепа и небольшая субдуральная гематома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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