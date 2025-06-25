Главврач рассказала, какую терапию получает пострадавший в Шереметьево мальчик

Мальчик, на которого напал мужчина в Шереметьево, находится в реанимации Детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске. Там он находится на искусственной вентиляции легких в состоянии медикаментозного сна. Параллельно медики проводят терапию против отека головного мозга, обезболивание, а также антибактериальную и инфузионную терапию. Об этом рассказала главный врач центра Татьяна Шаповаленко.

У малыша диагностированы множественные переломы костей, свода и основания черепа и небольшая субдуральная гематома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.