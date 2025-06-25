Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 13:15

Происшествия

Детский омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего из-за нападения

Детский омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего из-за нападения

Бастрыкин заинтересовался ходом расследования дела о нападении на ребенка в Шереметьево

Пострадавшего в Шереметьево мальчика попытаются снять с аппарата ИВЛ

Новости мира: Владимира Зеленского не пригласили на рабочие встречи с лидерами стран НАТО

Новости регионов: ФСБ задержала россиян, готовивших подрыв в Запорожской области

Молодые люди на электросамокатах попали в ДТП во дворе в Раменском

Директора парка "Тайган" доставили в Симферополь санитарной авиацией

Лесные пожары приблизились к новому поселку в Забайкалье

Новости мира: разрушительные наводнения накрыли юго-запад Китая

На юго-востоке Москвы при пожаре в жилом доме погиб человек

Ребенок, на которого в Шереметьево напал неадекватный мужчина, находится в стабильном состоянии, ухудшений нет. Подробностями после утреннего обхода врачей Детского клинического центра имени Рошаля поделилась уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Она также сообщила, что в ближайшие дни медики будут пробовать снять мальчика с ИВЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика