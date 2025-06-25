Детский омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего из-за нападения

Ребенок, на которого в Шереметьево напал неадекватный мужчина, находится в стабильном состоянии, ухудшений нет. Подробностями после утреннего обхода врачей Детского клинического центра имени Рошаля поделилась уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Она также сообщила, что в ближайшие дни медики будут пробовать снять мальчика с ИВЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.