Пострадавшего в Шереметьево мальчика попытаются снять с аппарата ИВЛ

В ближайшее время малыша, на которого напал пассажир в Шереметьево, снимут с аппарата ИВЛ. По словам врачей, для восстановления потребуется около месяца.

Мужчине, который швырнул ребенка об пол, предъявили обвинение. Он так и не смог объяснить, зачем напал на мальчика. Известно, что обвиняемый летел из Каира в Минск транзитом через Москву.

В столице Египта мужчина работал около месяца, а на пути домой употребил наркотики и выпил три бутылки крепкого алкоголя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.