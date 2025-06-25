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Новости

25 июня, 11:45

Происшествия

Пострадавшего в Шереметьево мальчика попытаются снять с аппарата ИВЛ

Пострадавшего в Шереметьево мальчика попытаются снять с аппарата ИВЛ

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Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство двухлетнего ребенка в Шереметьево

Напавшему на ребенка в Шереметьево мужчине предъявлено обвинение

В ближайшее время малыша, на которого напал пассажир в Шереметьево, снимут с аппарата ИВЛ. По словам врачей, для восстановления потребуется около месяца.

Мужчине, который швырнул ребенка об пол, предъявили обвинение. Он так и не смог объяснить, зачем напал на мальчика. Известно, что обвиняемый летел из Каира в Минск транзитом через Москву.

В столице Египта мужчина работал около месяца, а на пути домой употребил наркотики и выпил три бутылки крепкого алкоголя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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