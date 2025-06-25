25 июня, 11:30Происшествия
Новости регионов: ФСБ задержала россиян, готовивших подрыв в Запорожской области
Сотрудники ФСБ задержали троих россиян, готовивших подрыв на газораспределительной станции (ГРС) в Запорожской области. Обвиняемые дали признательные показания. Они рассказали, что куратор из Службы безопасности Украины (СБУ) присылал им данные объектов, которые нужно было уничтожить.
Лесные пожары подобрались к поселку в Забайкальском крае. Огонь почти полностью уничтожил садовое товарищество и теперь угрожает дачному кооперативу. Площадь возгорания составляет 100 гектаров, его тушат с земли и воздуха. Пока что остановить пламя не удается. В помощь спасателям срочно ищут волонтеров.
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