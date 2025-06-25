Директора парка "Тайган" доставили в Симферополь санитарной авиацией

Директора крымского парка "Тайган" Олега Зубкова, на которого напал лев, доставили санитарной авиацией в республиканскую клиническую больницу Симферополя. Ранее пострадавший находился в Белогорской больнице, где ему была проведена операция.

Как сообщили в региональном Минздраве, состояние Зубкова по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное – пациент получает всю необходимую медицинскую помощь. Инцидент произошел 22 июня во время вечерней кормежки льва.

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