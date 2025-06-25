На юго-востоке Москвы при пожаре в жилом доме погиб человек

При пожаре на юго-востоке Москвы в жилом доме на Батюнинской улице погиб один человек. Загорелась квартира на четвертом этаже. К моменту прибытия спасателей из окон вырывалось пламя и шел густой дым. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Еще двоих удалось спасти сотрудникам МЧС.

Еще одно происшествие случилось этой ночью на Волжском бульваре. Во дворе жилого дома загорелись три автомобиля. Огонь начался в машине каршеринга и быстро перекинулся на соседние авто. Два автомобиля получили серьезные повреждения, третья машина пострадала меньше.

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