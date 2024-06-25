Московские врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

Московские врачи борются за жизнь и здоровье пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь, которых привезли в столицу накануне. Пациентам были нанесены различные травмы.

При этом тех, чье состояние было наиболее тяжелым, доставляли из аэропорта в больницы на санитарных вертолетах. Каждому из пострадавших столичные врачи провели полную диагностику.

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