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25 июня, 21:00

Происшествия

Московские врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

Московские врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

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Семерых пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь выписали из больниц

Московские врачи борются за жизнь и здоровье пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь, которых привезли в столицу накануне. Пациентам были нанесены различные травмы.

При этом тех, чье состояние было наиболее тяжелым, доставляли из аэропорта в больницы на санитарных вертолетах. Каждому из пострадавших столичные врачи провели полную диагностику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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