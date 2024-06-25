25 июня, 21:00Происшествия
Московские врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
Московские врачи борются за жизнь и здоровье пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь, которых привезли в столицу накануне. Пациентам были нанесены различные травмы.
При этом тех, чье состояние было наиболее тяжелым, доставляли из аэропорта в больницы на санитарных вертолетах. Каждому из пострадавших столичные врачи провели полную диагностику.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.