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25 июня, 18:00

Происшествия

Новости мира: 50 человек погибли в ходе протестов в Кении

Новости мира: 50 человек погибли в ходе протестов в Кении

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По меньшей мере восемь человек погибли и около 50 пострадали в ходе протестов в Кении. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на медиков. Протесты против повышения налогов продолжаются уже не первый день, несмотря на готовность правительства к диалогу. В Найроби демонстранты ворвались в парламент, после чего в здании начался пожар. Для разгона митингующих полицейские используют слезоточивый газ и резиновые пули. Власти страны уже сообщили, что отменят непопулярные меры, среди которых НДС в размере 16% при покупке хлеба.

Тем временем в Нидерландах у пилота легкомоторного самолета во время тренировочного полета сорвало фонарь кабины. Женщине пришлось продолжить полет без шлема, очков и маски. Ей было сложно дышать, а ветер сильно бил в глаза. Несмотря на это, она смогла благополучно долететь до взлетно-посадочной полосы и посадить самолет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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