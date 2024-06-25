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25 июня, 13:15

Происшествия

Новости регионов: глава Дагестана объявил о ревизии личных дел руководства региона

Новости регионов: глава Дагестана объявил о ревизии личных дел руководства региона

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В Дагестане проведут ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности, в том числе депутатов. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов. Он подчеркнул, что взаимодействие органов власти – одна из форм противодействия терроризму и экстремизму.

Тем временем в центре Волгограда произошла массовая авария. Пострадали четыре машины: три легковые и двухэтажный заказной автобус. Сообщается, что он задел машины на светофоре, а затем резко перестроился в левый ряд и заехал на островок безопасности. В результате аварии никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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