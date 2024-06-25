Заразившийся ботулизмом мужчина умер в Костромской области

Стало известно о первой жертве массового заражения ботулизмом в РФ. Врачи не смогли спасти 21-летнего жителя Костромы. Мужчина при первых признаках отравления сразу не обратился за медицинской помощью.

Тем временем в столичных клиниках находятся на лечении несколько человек, отравившихся готовой едой, принесенной службой доставки. Подробнее о том, как обезопасить себя от этой инфекции, – в эфире телеканала Москва 24.