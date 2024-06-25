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25 июня, 23:55

Происшествия

Заразившийся ботулизмом мужчина умер в Костромской области

Заразившийся ботулизмом мужчина умер в Костромской области

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Стало известно о первой жертве массового заражения ботулизмом в РФ. Врачи не смогли спасти 21-летнего жителя Костромы. Мужчина при первых признаках отравления сразу не обратился за медицинской помощью.

Тем временем в столичных клиниках находятся на лечении несколько человек, отравившихся готовой едой, принесенной службой доставки. Подробнее о том, как обезопасить себя от этой инфекции, – в эфире телеканала Москва 24.

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