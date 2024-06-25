Пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю распределили по столичным клиникам

22 пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю доставлены в Москву. Спецборт МЧС приземлился в аэропорту Жуковский вечером 24 июня, его встретили вертолеты и машины скорой помощи. Среди раненых есть 12 детей, четверо их них находятся в тяжелом состоянии. Все раненые благополучно перенесли перелет, людей распределили по столичным клиникам.

Пострадавшим оказывают помощь в НИИ Склифосовского, больницах имени Боткина, Иноземцева и Юдина, а также в детской Филатовской больнице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.