Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 23:15

Происшествия

Уголовное дело возбудили после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Уголовное дело возбудили после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Два человека погибли при пожаре в подмосковном Королеве

Гладков заявил, что работы по восстановлению домов в Шебекине завершат к 1 августа

Актриса Алена Митрошина будет прооперирована после аварии с электросамокатом

Один человек пострадал при взрыве автомобиля на севере Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Четыре гаража загорелись в Балашихе

Два человека погибли при крушении самолета в Подмосковье

Самосвал застрял под мостом и частично перекрыл движение в Москве

В Кремле заявили, что режим КТО в Москве отменят в ближайшее время

После крушения легкомоторного самолета в подмосковном Ступине возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения. Погибли два человека – несовершеннолетняя девушка, которая была пассажиром, и 21-летний пилот.

Как пишут СМИ, молодой человек был чемпионом Московской области по высшему пилотажу, он готовился к соревнованиям и отрабатывал сложные фигуры в воздухе, но в какой-то момент не смог выйти из пике, после чего самолет разбился. По предварительным данным, у спортивного Як-52 отказал двигатель.

За расследованием дела будет следить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика