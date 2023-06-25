Уголовное дело возбудили после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

После крушения легкомоторного самолета в подмосковном Ступине возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения. Погибли два человека – несовершеннолетняя девушка, которая была пассажиром, и 21-летний пилот.

Как пишут СМИ, молодой человек был чемпионом Московской области по высшему пилотажу, он готовился к соревнованиям и отрабатывал сложные фигуры в воздухе, но в какой-то момент не смог выйти из пике, после чего самолет разбился. По предварительным данным, у спортивного Як-52 отказал двигатель.

За расследованием дела будет следить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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