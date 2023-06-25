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25 июня, 23:15

Происшествия

Два человека погибли при пожаре в подмосковном Королеве

Два человека погибли при пожаре в подмосковном Королеве

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Два человека погибли при пожаре в Королеве Московской области. Спасаясь от огня, люди прыгали с большой высоты многоэтажного дома.

Как сообщают телеграм-каналы, одним из погибших является ребенок, он выбрался на перила балкона и сорвался вниз. Второй жертвой пожара стал сотрудник экстренных служб.

Возгорание произошло в квартире на 14-м этаже дома. Как отмечают в МЧС РФ, 10 человек удалось эвакуировать. По данным СМИ, возгорание уже локализовано на площади 40 квадратных метров. Причиной пожара мог стать поджог, об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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