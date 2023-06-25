Гладков заявил, что работы по восстановлению домов в Шебекине завершат к 1 августа

Основные работы в поврежденных домах в Шебекине завершат к 1 августа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

После обстрелов ВСУ в городе более двух тысяч домов и квартир нуждаются в ремонте, в данный момент порядка 30 строительных бригад восстанавливают здания.

В скором времени жители города смогут вернуться в свое жилье.

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