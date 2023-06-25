Четыре гаража загорелись в Балашихе

В подмосковном городе Балашихе начался крупный пожар, там загорелись нежилые постройки, расположенные на Объездном шоссе.

На кадрах, присланных очевидцами, виден поднимающийся в небо черный дым. По их словам, вначале с места происшествия раздавались звуки взрывов.

Согласно данным МЧС, огнем оказались охвачены четыре гаража и пристройка, пожар распространился на 160 квадратных метров, после чего возгорание удалось локализовать.

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