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25 июня, 19:15

Происшествия

Четыре гаража загорелись в Балашихе

Четыре гаража загорелись в Балашихе

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В подмосковном городе Балашихе начался крупный пожар, там загорелись нежилые постройки, расположенные на Объездном шоссе.

На кадрах, присланных очевидцами, виден поднимающийся в небо черный дым. По их словам, вначале с места происшествия раздавались звуки взрывов.

Согласно данным МЧС, огнем оказались охвачены четыре гаража и пристройка, пожар распространился на 160 квадратных метров, после чего возгорание удалось локализовать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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