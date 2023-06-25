Два человека погибли при крушении самолета в Подмосковье

В подмосковном Ступине произошло крушение самолета, погибли два человека.

По данным следственного комитета, одним из пассажиров была несовершеннолетняя девушка, за штурвалом находился 21-летний юноша. Как пишут СМИ, молодой человек был чемпионом Московской области по высшему пилотажу, он готовился к соревнованиям и отрабатывал сложные фигуры в воздухе. В какой-то момент молодой человек не смог выйти из пике и рухнул на землю.

Согласно предварительной информации, у спортивного самолета Як-52 отказал двигатель. Точные причины ЧП установят эксперты, было возбуждено уголовное дело.

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