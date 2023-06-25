Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 18:15

Происшествия

Два человека погибли при крушении самолета в Подмосковье

Два человека погибли при крушении самолета в Подмосковье

Самосвал застрял под мостом и частично перекрыл движение в Москве

В Кремле заявили, что режим КТО в Москве отменят в ближайшее время

Два автомобиля столкнулись на улице 50 лет Октября

Автомобиль перевернулся в результате ДТП на западе Москвы

СК завел уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Легкомоторный самолет потерпел крушение в подмосковном Ступине

Два человека погибли после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

В Кремле сообщили о скорой отмене режима КТО

Режим КТО планируют отменить в ближайшее время – Кремль

В подмосковном Ступине произошло крушение самолета, погибли два человека.

По данным следственного комитета, одним из пассажиров была несовершеннолетняя девушка, за штурвалом находился 21-летний юноша. Как пишут СМИ, молодой человек был чемпионом Московской области по высшему пилотажу, он готовился к соревнованиям и отрабатывал сложные фигуры в воздухе. В какой-то момент молодой человек не смог выйти из пике и рухнул на землю.

Согласно предварительной информации, у спортивного самолета Як-52 отказал двигатель. Точные причины ЧП установят эксперты, было возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика