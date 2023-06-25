СК завел уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Следственный комитет завел уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в подмосковном Ступине. Погибли два человека – пилот и пассажир.

Спортивный Як-52 стартовал с аэродрома Малино. За штурвалом, по данным телеграм-каналов, находился чемпион Московской области по высшему пилотажу, который готовился к соревнованиям и отрабатывал сложные фигуры в воздухе. В какой-то момент не смог выйти из пике и рухнул на землю. Предварительно, отказал двигатель.

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