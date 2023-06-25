Легкомоторный самолет потерпел крушение в подмосковном Ступине

В подмосковном Ступине потерпел крушение легкомоторный самолет. Погибли два человека.

Спортивный Як-52 стартовал с аэродрома Малино. За штурвалом, по данным телеграм-каналов, находился чемпион Московской области по высшему пилотажу, который готовился к соревнованиям и отрабатывал сложные фигуры в воздухе.

По предварительным данным, отказал двигатель. Точные причины ЧП в данный момент устанавливают экстренные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.