Аллигатор попытался напасть на человека в американском штате Флорида

Аллигатор едва не напал на человека в американском штате Флорида. Сначала мужчина рыбачил у водоема, а когда забрал удочку и повернулся к воде спиной, аллигатор выскочил из воды и погнался за ним.

Ранее в том же штате акула напала на человека. Мужчина катался на лодке в парке и решил рукой провести по глади воды, тогда акула схватила его зубами и утащила вниз. Пострадавшему оказали помощь на месте, затем спасатели доставили его в больницу по воздуху.

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