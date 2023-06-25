Новости мира: поезд с опасными веществами упал в реку в США из-за обрушения моста

Поезд с опасными веществами упал в реку в США из-за обрушения моста. Машинист и бригада не пострадали, но в воде оказались не меньше восьми вагонов. Они получили повреждения и нефтепродукты, которые перевозил состав, начали вытекать. Местные власти приняли решение перекрыть реку ниже по течению, чтобы предотвратить распространение содержимого цистерн на ближайшие поля. Местным жителям рекомендуют воздержаться от купания и лодочных прогулок.

Два человека погибли, 15 получили ранения в ходе перестрелки в штате Мичиган. Еще несколько человек попали под колеса машин, когда участники в панике начали разъезжаться. Инцидент произошел на уличной вечеринке. Как установили следователи, стреляли как минимум из пяти единиц оружия разного калибра.

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