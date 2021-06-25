Полиция в Москве пресекла продажу поддельных справок, которые освобождают от вакцинации. Об этом сообщили в МВД.

Полицейские приобрели фальшивую справку в ходе проверочной закупки. Документ якобы выдал врач-аллерголог одной из столичных клиник. Там указаны противопоказания для прививок от коронавируса.

Курьера задержали. Выяснилось, что официально женщина в службе курьерской доставки не трудоустроена. В отделении она пыталась удалить часть переписки из мессенджера.

Еще один факт продажи справок зафиксирован на юге столицы, в документе говорилось о "наличии в организме высокого количества антител к коронавирусной инфекции". Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.