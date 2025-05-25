Новости регионов: житель Россоши задержан по подозрению в стрельбе на вокзале

Задержан мужчина, который открыл стрельбу по людям на вокзале в городе Россошь в Воронежской области. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу, сообщил СК. В результате ЧП, которое произошло 23 мая, был ранен один человек.

Между тем в Бурятии во время лесного пожара сгорело 12 гектаров тайги. Сначала недалеко от села загорелась сухая трава, а после пламя перекинулось на лес. С огнем боролись более 40 человек. Тушить его пришлось почти сутки. Вероятно, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

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