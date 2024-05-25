Новости регионов: в Белгородской области погибли трое мирных жителей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Белгородской области погибли трое мирных жителей, еще 10 получили ранения. Последние данные сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Из РСЗО были обстреляны поселки Октябрьский и Дубовое. В результате прямых попаданий снарядов загорелись частные дома. Огонь охватил 120 квадратных метров, сотрудники МЧС не допустили его распространения.

Сотрудники Росгвардии в Санкт-Петербурге нейтрализовали преступника, который открыл стрельбу по правоохранителям. Уточняется, что в дежурную часть поступило сообщение о вооруженном конфликте. Предположительный стрелок попытался скрыться и начал отстреливаться, после чего забаррикадировался в квартире.

На Средний Урал обрушился ураган. В Свердловской и Челябинской области действует штормовое предупреждение. В МЧС просят жителей оставаться в эти выходные дома.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.