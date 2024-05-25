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Новости

25 мая, 18:15

Происшествия

Новости регионов: в Петербурге забаррикадировавшийся мужчина стреляет по полицейским

Новости регионов: в Петербурге забаррикадировавшийся мужчина стреляет по полицейским

Новости регионов: мужчина стал стрелять по полицейским в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге мужчина забаррикадировался в квартире и стал стрелять по сотрудникам полиции. По предварительным данным, один из них ранен. По словам очевидцев, в заложниках у нападавшего находится жена.

Между тем сильный ветер сорвал кровлю школы в Краснодаре. В результате пострадали дети. Двое получили травмы, они находятся в больнице. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.

Тем временем а Магадане спасли чайку. Птица запуталась в проводах на фасаде жилого дома. Жителям пришлось вызывать МЧС.

Аэропорт Воркуты не принимает самолеты. Авиагавань закрыли на ремонт. Там приведут в порядок взлетно-посадочную полосу. Ограничения продлятся по 21 июня.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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