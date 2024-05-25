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25 мая, 15:30

Происшествия

Новости регионов: сильный ветер сорвал кровлю школы в Краснодаре

Новости регионов: сильный ветер сорвал кровлю школы в Краснодаре

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Сильный ветер сорвал кровлю школы в Краснодаре. Пятерых школьников доставили в больницу, но затем отпустили домой. В медучреждении пока останется один ребенок, получивший травмы. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Жиганского района Якутии. За сутки он продвинулся на 60 километров. Протяженность ледохода составляет 160 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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