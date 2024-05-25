Новости регионов: один ребенок остается в больнице после срыва кровли школы в Краснодаре

Почти все пострадавшие в результате срыва кровли в краснодарской школы отпущены домой. В больнице пока остается один ребенок, получивший травмы. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. Как сообщил краевой СК, возбуждено уголовное дело по факту травмирования детей.

На западном побережье Крыма загорелся коттедж на площади более тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС. Здание расположено в селе Прибрежное Сакского района. Сообщалось также, что из-за пожара временно перекрыт участок дороги Саки – Евпатория.

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