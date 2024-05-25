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25 мая, 07:30

Происшествия

Новости мира: пилот вертолета потерял управление во время посадки в Индии

Новости мира: пилот вертолета потерял управление во время посадки в Индии

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В Индии пилот вертолета потерял управление во время посадки. На борту находились шесть пассажиров. Вертолет сильно раскрутило, но пилот смог исправить ситуацию и совершил посадку в 100 метрах от площадки. Никто не пострадал.

Сильный торнадо прошелся по двухмиллионной агломерации Толука в Мексике. Смерч сопровождался сильным дождем и градом, в Толуке вырваны с корнем десятки деревьев, разрушены дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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