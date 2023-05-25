ФСБ задержала диверсантов, которые планировали подорвать Ленинградскую и Калининскую АЭС

ФСБ задержала диверсантов, которые работали на Вооруженные силы Украины. Ко Дню Победы они планировали подорвать порядка 30 опор ЛЭП двух атомных электростанций в Ленинградской и Тверской областях, что привело бы к остановке ядерных реакторов. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

При обыске у диверсантов нашли более 36 килограммов взрывчатки и детонаторы иностранного производства. Задержанные уже дали признательные показания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.