Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:30

Происшествия

ФСБ задержала диверсантов, которые планировали подорвать Ленинградскую и Калининскую АЭС

ФСБ задержала диверсантов, которые планировали подорвать Ленинградскую и Калининскую АЭС

"Актуальный репортаж": мужчина обстрелял с балкона дома лисят на юго-западе Москвы

Крупный пожар локализовали в историческом здании в Сиднее

Семиэтажное здание загорелось в Австралии

Силовики задержали автоподставщиков в Красноярском крае

ФСБ предотвратила диверсии на Ленинградской и Калининской АЭС

Нетрезвый водитель устроил ДТП в Первоуральске

Три вагона грузового состава сошли с рельсов в Челябинске

Новости регионов: кровлю одной из школ в Иркутске сдуло ветром

Пропавших на Эльбрусе белорусских туристов нашли живыми

ФСБ задержала диверсантов, которые работали на Вооруженные силы Украины. Ко Дню Победы они планировали подорвать порядка 30 опор ЛЭП двух атомных электростанций в Ленинградской и Тверской областях, что привело бы к остановке ядерных реакторов. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

При обыске у диверсантов нашли более 36 килограммов взрывчатки и детонаторы иностранного производства. Задержанные уже дали признательные показания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика