Силовики задержали автоподставщиков в Красноярском крае

Автоподставщиков, которые устроили порядка 100 аварий, задержали в Красноярском крае. Об этом сообщили в МВД.

К операции пришлось привлечь спецназ, а среди задержанных есть не только исполнители, но и сотрудница страховой компании, которая консультировала преступников по поводу выплаты компенсаций.

По версии следствия, задержанные покупали дорогие машины, затем подстраивали ДТП и получали значительные деньги от страховщиков. Точную сумму ущерба все еще подсчитывают. Уголовное дело завели по статье о мошенничестве в сфере страхования.

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