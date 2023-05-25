ФСБ предотвратила диверсии на Ленинградской и Калининской АЭС

ФСБ задержала диверсантов, которые работали на Вооруженные силы Украины. Ко Дню Победы они планировали подорвать порядка 30 опор ЛЭП двух атомных электростанций в Ленинградской и Тверской областях, что привело бы к остановке ядерных реакторов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В итоге планы террористов сорвали. При обыске у них нашли более 36 килограммов взрывчатки и детонаторы иностранного производства. Задержанные уже дали признательные показания.

Среди подозреваемых – двое граждан России. Предположительно, они были завербованы Киевом в сентябре 2022 года и прошли спецподготовку в украинских лагерях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.