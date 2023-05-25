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Происшествия

Новости регионов: кровлю одной из школ в Иркутске сдуло ветром

Новости регионов: кровлю одной из школ в Иркутске сдуло ветром

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В день первого экзамена ОГЭ с одной из школ Иркутска сдуло кровлю. Никто не пострадал. Как заявили синоптики, над регионом проходит атмосферный фронт, из-за которого скорость ветра доходит почти до 100 километров в час. В Иркутске в настоящее время экстренно проверяют остальные школы, детсады и другие социальные объекты.

Под водой оказались более 130 дворов в якутских поселках. Это результат паводка. Из-за катаклизма даже перенесли сроки начала навигации. Экстренные службы продолжают постоянное наблюдение за ситуацией.

В Норильске люди никак не дождутся весну. Вместо нее – очередной снегопад. Из-за похолодания дороги покрылись льдом. О гололеде автомобилистов предупреждают в ГИБДД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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