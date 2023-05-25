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Жители Белгородской области рассказали подробности нападения украинских диверсантов

Жители Белгородской области рассказали подробности нападения украинских диверсантов

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Жители Белгородской области, получившие ранения при атаке украинских диверсантов, рассказали некоторые подробности этого нападения. По словам одной из пострадавших, когда началась стрельба, они с семьей решили уехать. Дорогу им перегородили танк и бронетранспортер.

Как сообщили власти Белгородской области, в результате нападения украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. В настоящее время в больницах остаются девять человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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