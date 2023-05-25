07:15Происшествия
Жители Белгородской области рассказали подробности нападения украинских диверсантов
Жители Белгородской области, получившие ранения при атаке украинских диверсантов, рассказали некоторые подробности этого нападения. По словам одной из пострадавших, когда началась стрельба, они с семьей решили уехать. Дорогу им перегородили танк и бронетранспортер.
Как сообщили власти Белгородской области, в результате нападения украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. В настоящее время в больницах остаются девять человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.