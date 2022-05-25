Два человека погибли во время пожара на западе Москвы

Во время пожара на Кунцевской улице погибли два человека. Огонь вспыхнул в квартире на 16-м этаже жилого дома. В ней в этот момент находились двое мужчин.

По мнению следователей, они оказались отрезаны пламенем от входной двери, которая к тому же была заблокирована изнутри холодильником. Люди запаниковали и выпали из окна. Позже их тела обнаружили на земле с многочисленными переломами и травмами.

Возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит выяснить причину пожара. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.