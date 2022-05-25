Квартира загорелась на западе Москвы

На западе Москвы произошел пожар. Горит квартира в доме по адресу улица Кунцевская, дом 13.

Дым идет из окна на верхнем этаже. У подъезда стоит машина спасателей. По словам очевидцев, возможно, есть жертвы, но эта информация пока не подтвердилась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

