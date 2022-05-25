На территории храма Петра и Павла в Лефортово продолжили разбирать последствия пожара

В Москве разбирают последствия пожара на территории храма Петра и Павла в районе Лефортово. Накануне там загорелась хозяйственная постройка.

По данным МЧС, пожар охватил площадь в 150 квадратных метров. Около 23:00 его полностью потушили, никто не пострадал. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.